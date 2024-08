https://fr.sputniknews.africa/20240818/le-soudan-declare-officiellement-lepidemie-de-cholera-1067910883.html

Le Soudan déclare officiellement l’épidémie de choléra

Le Soudan déclare officiellement l’épidémie de choléra

Sputnik Afrique

Ceci, "en raison des conditions climatiques et de la contamination de l'eau potable", a indiqué samedi le ministre soudanais de la Santé. 18.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-18T18:22+0200

2024-08-18T18:22+0200

2024-08-18T18:22+0200

soudan

afrique

santé

choléra

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/12/1067910548_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2aeebdaec81d084473abb1d8b3d1ca46.jpg

La décision a été prise en concertation "avec les autorités sanitaires de l'État de Kassala, les agences de l'Onu et des experts", précise Haitham Ibrahim. 22 personnes sont mortes et 354 ont été infectées, selon les chiffres annoncés ce dimanche 18 août. En addition au conflit militaire, le pays est sinistré depuis des semaines par les inondations causées par les pluies diluviennes. Des milliers de personnes ont dû être déplacées. Dans l'État de Kassala, le plus touché, les autorités ont réclamé une aide "urgente" et "immédiate" de la communauté internationale.

soudan

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, afrique, santé, choléra