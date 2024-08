https://fr.sputniknews.africa/20240818/kampala-a-rapatrie-97-policiers-congolais-qui-setaient-replies-face-aux-combats-avec-le-m23-1067912688.html

Kampala a rapatrié 97 policiers congolais qui s'étaient repliés face aux combats avec le M23

Kampala a rapatrié 97 policiers congolais qui s'étaient repliés face aux combats avec le M23

Sputnik Afrique

L'Ouganda a ouvert son territoire "dans le cadre d'un acte d'humanité et conformément au droit international", a précisé l'armée ougandaise citée par les... 18.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-18T19:48+0200

2024-08-18T19:48+0200

2024-08-18T19:48+0200

ouganda

république démocratique du congo (rdc)

m23

combat

rebelles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/01/1055714341_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5ce69cd424b164baf3a01b39190499c5.jpg

Les 97 membres des forces de l'ordre ont été remis avec leurs armes, leurs munitions et d'autres équipements, selon le porte-parole de l'armée ougandaise. Il a ajouté que les réfugiés continuaient d'affluer à la frontière pour échapper aux intenses combats dans l'est du Congo. Le mouvement M23 s'est emparé de la ville de Kanyabayonga, située sur un terrain élevé et ouvrant une voie vers d'autres parties de la province du Nord-Kivu. L'armée congolaise intensifie les efforts pour repousser les rebelles et recourt aux drones et à l'aviation.

ouganda

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, république démocratique du congo (rdc), m23, combat, rebelles