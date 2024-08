https://fr.sputniknews.africa/20240818/au-nigeria-le-peuple-yoruba-celebre-le-nouvel-an-traditionnel-1067910167.html

Au Nigeria, le peuple Yoruba célèbre le Nouvel An traditionnel

Cette célébration se déroule lors du festival Sango Oyo de dix jours qui se tient chaque année en août. 18.08.2024, Sputnik Afrique

Sur les images, des adeptes de Sango, divinité yoruba du tonnerre et de la foudre, dansent avec du feu et des tambours. Des spectacles de danse traditionnelle et des mascarades s'ajoutent aux festivités.Le festival Sango puise ses racines dans des traditions qui remontent à plus de 1.000 ans. Il est reconnu comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023.

