Tchad: presque tout le territoire national touché par des inondations, plus de 250.000 sinistrés

"Dans les 13 provinces, les pluies torrentielles et les vents violents ont détruit les maisons, inondé les terres agricoles, emporté les bêtes d’élevage et tué une quarantaine de personnes. Les besoins les plus urgents sont les abris, les articles non alimentaires et l’aide alimentaire", a fait savoir l'OCHA dans un aperçu en date du 7 août.