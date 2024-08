https://fr.sputniknews.africa/20240817/moscou-alerte-sur-les-risques-pour-leurope-des-provocations-de-kiev-contre-des-sites-nucleaires-1067901386.html

Moscou alerte sur les risques pour l'Europe des provocations de Kiev contre des sites nucléaires

Moscou alerte sur les risques pour l'Europe des provocations de Kiev contre des sites nucléaires

Sputnik Afrique

"L'ensemble de la communauté internationale doit comprendre le danger que le régime néo-nazi de Kiev fait peser sur le continent européen", a ajouté le... 17.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-17T16:47+0200

2024-08-17T16:47+0200

2024-08-17T16:47+0200

russie

ukraine

centrale nucléaire

centrale nucléaire de zaporojié

provocation

onu

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/05/1058409765_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_2b59026e3ed3d95ed0a5f2aa76a70d68.jpg

La diplomatie russe a appelé l'Onu et l'AIEA à condamner immédiatement les actions provocatrices préparées par le régime de Kiev contre les installations nucléaires russes et à empêcher les violations de la sécurité nucléaire.Le 17 août, les forces russes de sécurité ont révélé que l’armée ukrainienne avait l’intention d’attaquer les centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié. Les avertissements sur la préparation de provocations par l'Ukraine ne font que multiplier au cours des dernières 24 heures, a pour sa part noté le géant russe de l'énergie nucléaire Rosatom. La centrale de Zaporojié a été l'objet d'une attaque de drone ce 17 août. L'engin ukrainien a largué un obus sur la route encerclant les réacteurs de la centrale et emprutée par les employés du site. La Défense russe a promis une réponse ferme et immédiate en cas d'une provocation nucléaire de l'Ukraine contre la centrale de Koursk.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, centrale nucléaire, centrale nucléaire de zaporojié, provocation, onu, agence internationale de l'énergie atomique (aiea)