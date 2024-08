https://fr.sputniknews.africa/20240817/les-sanctions-sur-les-engrais-bielorusses-penalisent-les-nations-pauvres-selon-le-president-du-pays-1067900998.html

Les sanctions sur les engrais biélorusses pénalisent les nations pauvres, selon le Président du pays

Les sanctions sur les engrais biélorusses pénalisent les nations pauvres, selon le Président du pays

"Depuis plusieurs années, nous vivons sous le coup de sanctions illégales, injustes et barbares, qui affectent non seulement notre pays, mais ont également un... 17.08.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, les restrictions imposées aux exportations de fertilisants minéraux "ont aggravé la pénurie alimentaire et la faim dans les pays les plus pauvres", a ajouté le chef d'État. Il a déclaré que son pays était prêt à offrir aux pays du Sud des denrées alimentaires, des produits industriels, des technologies, des solutions en matière de santé et des services de formation. Minsk a déjà contribué d'une manière efficace au progrès d'un certain nombre de pays du Sud, à leur industrialisation et à l'amélioration de la qualité et du niveau de vie, a ajouté le chef d'État. Alexandre Loukachenko a participé au troisième sommet Voix de Sud global sur invitation du Premier ministre Narendra Modi. Le rendez-vous s'est déroulé en ligne et a été placé sous le thème "Un Sud global autonome pour un avenir durable". Les deux premières éditions ont eu lieu en 2023 et ont rassemblé plus d'une centaine de pays du Sud.

