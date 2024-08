https://fr.sputniknews.africa/20240817/les-pays-du-sud-global-sont-invites-par-linde-pour-conclure-un-pacte-de-developpement--1067898145.html

Les pays du Sud global sont invités par l’Inde pour conclure un pacte de développement

Les pays du Sud global sont invités par l’Inde pour conclure un pacte de développement

"Il n'écrasera pas les pays dans le besoin par des dettes au nom du financement du développement. Il contribuera à une croissance équilibrée et inclusive des... 17.08.2024, Sputnik Afrique

L’accord sera basé sur l'expérience de l'Inde en matière de développement et de partenariats de développement, a précisé Narendra Modi. "Il sera inspiré des parcours de développement décidés par les nations du Sud", a-t-il ajouté. Le pacte sera centré sur la dimension humaine, sera multidimensionnel et va promouvoir une approche multisectorielle, selon le Premier ministre. Les adhérents au futur pacte sont invités à se concentrer sur le commerce pour le développement, le renforcement des capacités pour une croissance durable, le partage des technologies et le financement concessionnel de projets, a souligné le chef d'État. L'Inde va lancer un fond de 2,5 millions de dollars dédié à la promotion du commerce. Un million de dollars viendra financer les formations en politique commerciale et en négociations, a-t-il annoncé. C'est la troisième fois que l'Inde accueille le sommet de la Voix du Sud dans un format virtuel. Le Sud global comprend les pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, les îles du Pacifique et les pays en développement d'Asie.

