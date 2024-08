https://fr.sputniknews.africa/20240817/le-senegal-entre-dans-lere-spatiale-avec-le-lancement-de-son-premier-satellite--1067897363.html

Le Sénégal entre dans l’ère spatiale avec le lancement de son premier satellite - images

Le Sénégal entre dans l'ère spatiale avec le lancement de son premier satellite - images

Le satellite GAINDESAT-1a a été lancé le 16 août à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis les États-Unis. 115 autres petits satellites ont aussi été... 17.08.2024, Sputnik Afrique

C’est un "pas important et un jour historique dans la marche de notre pays et la volonté d’en faire une nation spatiale", a déclaré Maram Kaïré, directeur de l’agence sénégalaise d’études spatiales. Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a salué sur X le "fruit de 5 années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens". Selon lui, "cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique".GAINDESAT-1a pourrait être utilisé pour diverses tâches, telles que l’observation de la Terre, les communications ou la recherche scientifique.

