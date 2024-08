https://fr.sputniknews.africa/20240817/le-gabon-fete-son-independance-nguema-devoile-les-5-objectifs-de-sa-vision-pour-son-pays-1067903977.html

Le Gabon fête son indépendance, Nguema dévoile les 5 objectifs de sa vision pour son pays

Le Gabon fête son indépendance, Nguema dévoile les 5 objectifs de sa vision pour son pays

Sputnik Afrique

Le 15 août 1960, la souveraineté de l’État a été reconnue par la France, son ancien colonisateur. Le jour de l’indépendance est célébré dans le pays le 16 et... 17.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-17T19:19+0200

2024-08-17T19:19+0200

2024-08-17T19:19+0200

gabon

afrique subsaharienne

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/11/1067903810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28380a446da0c6bb3ae861bdc2d623a9.jpg

Cette année, le Président de transition Oligui Nguema a pour la première fois participé à la cérémonie solennelle depuis son arrivée au pouvoir le 30 août 2023.Cette année, le Président de transition Oligui Nguema a pour la première fois participé à la cérémonie solennelle depuis son arrivée au pouvoir le 30 août 2023. Dans son adresse à la nation, il a dévoilé les 5 objectifs de sa vision pour son pays:️ ancrer le Gabon dans l’État de droit, redonner au Gabon ses lettres de noblesse, garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous, redonner espoir à la jeunesse, restructurer l’économie nationale pour garantir une vie digne à la population. Le ministère russe des Affaires étrangères a, à cette occasion, souhaité la prospérité au peuple gabonais. "Les relations entre nos États se développent progressivement et se basent sur le respect mutuel et la solidarité", a souligné l’instance.

gabon

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gabon, afrique subsaharienne, afrique