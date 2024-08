https://fr.sputniknews.africa/20240817/la-voix-des-femmes-sera-entendue-a-la-radio-en-rca-1067905340.html

La "Voix des femmes" sera entendue à la radio en RCA

Cette station radio, dédiée à la femme sous toutes ses formes, va être lancée à Bangui "dans les jours à venir", une première pour le pays, a annoncé l'une des... 17.08.2024, Sputnik Afrique

Sa ligne éditoriale, c’est la "Promotion, défense et protection des femmes, jeunes filles et famille", explique Isabelle Edith Vackat dans une interview à un média local. La "Voix des femmes" existe déjà au Mali, au Tchad, en RDC, et dans tous ces pays, "il y a eu beaucoup de changements de comportement et de mentalité dans la manière de faire des femmes", constate la militante. Et d’exprimer l’espoir que la radio, en tant qu’"outil d’éducation", aidera à élever la femme centrafricaine à un niveau plus élevé.

