https://fr.sputniknews.africa/20240816/variole-du-singe-un-centre-scientifique-detat-russe-assure-posseder-en-nombre-suffisant-un-vaccin-1067891015.html

Variole du singe: un centre scientifique d'État russe assure posséder en nombre suffisant un vaccin

Variole du singe: un centre scientifique d'État russe assure posséder en nombre suffisant un vaccin

Sputnik Afrique

Développé par l’institut de recherche Vektor en 2022, ce médicament repose sur un virus de la variole affaibli. "OrthopoxVac" est sûr et assure une bonne... 16.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-16T15:34+0200

2024-08-16T15:34+0200

2024-08-16T15:34+0200

monkeypox (variole de singe)

oms

épidémie

afrique

vaccin

russie

centre russe de recherche en virologie et biotechnologie vektor

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0f/1045352411_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f708263f3e416ff3b1402bcf7238f271.jpg

En plus du vaccin, Vektor a également développé et enregistré un test PCR pour le diagnostic différentiel des virus de la variole et du mpox. Cette approche globale garantit la préparation de la Russie à une éventuelle épidémie.L'OMS a récemment averti que le mpox, qui circule actuellement dans certains pays d'Afrique centrale et occidentale, pourrait "se propager davantage dans les pays d'Afrique et éventuellement en dehors du continent".La variole du singe, causée par le virus, peut entraîner de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et une douloureuse éruption cutanée. Elle est transmise par contact direct avec des personnes infectées (par le toucher, les baisers ou les relations sexuelles), ainsi que par contact avec des animaux et des matériaux infectés.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

monkeypox (variole de singe), oms, épidémie, afrique, vaccin, russie, centre russe de recherche en virologie et biotechnologie vektor