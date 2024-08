https://fr.sputniknews.africa/20240816/une-nouvelle-espece-de-mollusques-decouverte-en-afrique-du-sud---photos-1067891953.html

Une nouvelle espèce de mollusques découverte en Afrique du Sud - photos

Cette petite palourde de seulement 2 millimètres de long passe sa vie à ramper entre les épines des oursins. On ne peut pas la retrouver vivant en toute... 16.08.2024, Sputnik Afrique

Baptisée Brachiomya ducentiunus, elle a été découverte dans la région du Cap occidental par une équipe internationale de chercheurs, à une profondeur de 3 mètres."En découvrant la vie cachée de ces organismes petits, mais importants sur le plan écologique, nous espérons contribuer à une connaissance plus large de la biodiversité marine et à la conservation de ces habitats uniques", a déclaré Paul Valentich-Scott, biologiste marin et chef de l’équipe.

