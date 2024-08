https://fr.sputniknews.africa/20240816/niger-des-documentaires-projetes-pour-detromper-les-gens-sur-le-retour-de-la-crimee-a-la-russie-1067890429.html

Niger: des documentaires projetés "pour détromper" les gens "sur le retour de la Crimée à la Russie"

Niger: des documentaires projetés "pour détromper" les gens "sur le retour de la Crimée à la Russie"

Ce sont les explications d'Ahmed Bello, directeur de la Maison russe. Il a organisé la projection de ces films portant sur le rattachement de la Crimée et sur... 16.08.2024, Sputnik Afrique

Le deuxième documentaire montre que "l’Occident avait carrément menti sur cette affaire de vol des enfants à l’Ukraine", ajoute-t-il."Les enfants qui ont été enlevés, paraît-il, par les Russes et acheminés en Russie, seraient des enfants enlevés et maltraités. Puis on se rend compte que non, ces enfants étaient bel et bien épanouis. Ils sont même beaucoup mieux que mes enfants à moi à la maison", avoue le spectateur Ousseini Hassan, interrogé par un correspondant de Sputnik Afrique."À travers les médias, les gens profitent pour faire la désinformation, pour faire l'intoxication", estime de son côté Aminata Siddo. Alors que d’autres médias présentent les faits comme si les habitants de la Crimée étaient forcés, on comprend qu’ils sont allés vers la Russie "de leur propre gré", "pour pouvoir développer à fond leur pays".

