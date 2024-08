https://fr.sputniknews.africa/20240816/mpox-en-rdc-plus-de-500-morts-depuis-le-debut-de-lannee-1067885518.html

Mpox en RDC: plus de 500 morts depuis le début de l'année

L'épidémie de mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis ledébut de l'année et touche désormais toutes les provinces, a annoncé jeudi le... 16.08.2024, Sputnik Afrique

Selon le dernier rapport épidémiologique, "notre pays a enregistré 15.664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année", a-t-il déclaré.Au 3 août, l'agence de santé de l'Union africaine Africa CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies du continent) avait recensé 455 décès et 14.479 contaminations dans 25 des 26 provinces du pays.Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire à l'échelle internationale face à la multiplication des cas de mpox en Afrique à partir de la RDC.L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022, lorsqu'une épidémie de mpox - portée par le clade (groupe) 2b - s'était étendue à travers le monde. Mais l'épidémie actuelle, partie de la RDC et pour l'heurecirconscrite en Afrique, a ses spécificités, en premier lieu un virus plus contagieux et dangereux. Elle est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus dangereuse, le clade 1b. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%.

