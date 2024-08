https://fr.sputniknews.africa/20240816/moscou-compte-engager-dodoma-dans-le-developpement-du-corridor-de-transport-international-nord-sud-1067892207.html

Moscou compte engager Dodoma dans le développement du corridor de transport international Nord-Sud

Les ports tanzaniens peuvent assurer la liaison avec les pays de la région qui n'ont pas d'accès à la mer, indique le service de presse du ministère russe des... 16.08.2024, Sputnik Afrique

Leur entrevue a porté sur:Le corridor de transport international Nord-Sud est un itinéraire ferroviaire et naval de 7.200 km, conçu pour assurer la liaison entre la Russie et l'Inde via l'Iran malgré les sanctions antirusses.

