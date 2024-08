https://fr.sputniknews.africa/20240816/loccident-utilise-kiev-pour-mieux-combattre-linfluence-russe-en-afrique-selon-un-panafricaniste-1067894957.html

L'Occident utilise Kiev "pour mieux combattre l'influence russe en Afrique", selon un panafricaniste

L'Occident utilise Kiev "pour mieux combattre l'influence russe en Afrique", selon un panafricaniste

Sputnik Afrique

"L'Occident est de plus en plus mal à l'aise parce qu'il perd du terrain, parce que l'Occident n'a plus le contrôle sur les richesses naturelles des États au... 16.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-16T19:03+0200

2024-08-16T19:03+0200

2024-08-16T19:03+0200

opinion

ukraine

russie

afrique

occident

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0d/1066530900_0:121:3010:1814_1920x0_80_0_0_f90531b15af0b146b79155685dbc532f.jpg

"Mais c'est que l'Occident a compris la nécessité d'utiliser l'Ukraine", poursuit-il. L'Occident "manipule l'Ukraine" dans l'objectif d'"ouvrir un autre front africain", tout comme il le fait dans le conflit russo-ukrainien. Vu que Kiev "tente de déstabiliser les États du Sahel", "il est temps pour les États africains qui veulent se faire respecter de chasser de leur territoire les chancelleries ukrainiennes", exhorte M.Lushima.

ukraine

russie

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, ukraine, russie, afrique, occident, alliance des états du sahel (aes)