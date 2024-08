https://fr.sputniknews.africa/20240816/lincursion-ukrainienne-dans-la-region-de-koursk-le-soutien-de-renseignement-us-pointe-du-doigt-1067887357.html

L'incursion ukrainienne dans la région de Koursk: "le soutien de renseignement US" pointé du doigt

"Ce que l'Ukraine est en train de faire n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien des services de renseignement américains", a déclaré à Sputnik Hassan Al...

Selon lui, ce soutien ne fait que confirmer le "rôle clé de Washington dans la situation actuelle". Ce point de vue est partagé par Musa Assi, expert en affaires européennes et internationales: "Les États-Unis ne pouvaient pas ignorer que l'Ukraine préparait une attaque dans la région de Koursk, qui n'aurait pas été possible sans l'intervention des maîtres américains et européens, au moins au niveau du renseignement". L'objectif de Kiev était de mettre Moscou dans une "situation embarrassante" et remonter le moral de ses propres troupes, ajoute l'analyste.

