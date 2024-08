https://fr.sputniknews.africa/20240816/le-mythe-de-latlantide-refait-surface-avec-la-decouverte-dun-mont-sous-marin-au-large-des-canaries-1067895929.html

Le mythe de l’Atlantide refait surface avec la découverte d'un mont sous-marin au large des Canaries

Le mythe de l’Atlantide refait surface avec la découverte d'un mont sous-marin au large des Canaries

Sputnik Afrique

"Il y avait des îles dans le passé et elles ont coulé, elles coulent toujours, comme l’indique la légende de l’Atlantide", a expliqué à Live Science Luis... 16.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-16T20:54+0200

2024-08-16T20:54+0200

2024-08-16T20:54+0200

découverte

îles canaries

atlantide

platon

volcan

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/10/1067895763_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_72d51099bb2284de1d91087fb354c9d1.jpg

Ils l'ont baptisé Los Atlantes, d'après la mythique civilisation décrite par Platon. La montagne, d'environ 50 kilomètres de diamètre, se trouve à 2,3 kilomètres de profondeur et comprend trois volcans inactifs. Dans le passé, c'étaient des îles. Les scientifiques estiment que les îles se sont formées par l'activité volcanique, puis elles ont sombré à cause de la densification du magma. Des traces de plages et de dunes sur la montagne suggèrent que ces îles existaient lorsque le niveau de l'eau était plus bas, notamment durant la période glaciaire. Les chercheurs prévoient d'analyser les roches volcaniques pour déterminer l'époque à laquelle ces îles ont coulé.

îles canaries

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

découverte, îles canaries, atlantide, platon, volcan