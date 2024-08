https://fr.sputniknews.africa/20240816/le-burkina-faso-annonce-la-creation-dune-nouvelle-societe-faso-rail-1067886422.html

Le Burkina Faso annonce la création d'une nouvelle société, Faso Rail

Une décision qui s’inscrit dans l’intention du pays de développer son réseau ferroviaire. 16.08.2024, Sputnik Afrique

Faso Rail sera chargée de la fabrication et de la pose des rails. Le réseau ferroviaire qu'elle devra créer reliera les chefs-lieux de province pour connecter ces territoires.Le projet nécessite un investissement d’environ 70 milliards de francs CFA (117 millions de dollars). La société avec le siège à Bobo-Dioulasso devra être mise en place dans un délai de 18 mois.Elle disposera d’un capital de 10 milliards de francs CFA (16,7 millions de dollars), dont 75% seront détenus par l’État et 25% ouverts au secteur privé burkinabè.Aujourd’hui, le réseau ferroviaire du Burkina Faso est restreint, délabré et majoritairement géré par des acteurs privés étrangers.

