Fortifi Lushima appelle à une "rupture totale" avec les pays qui soutiennent ces entreprises très liées aux puissances occidentales qui défendent leurs intérêts au sein des instances internationales. "L'objectif pour les Américains, c'est de maintenir leur super puissance dans le monde", rappelle-t-il. Lorsque Washington se lance dans une guerre contre un pays, il recourt largement à la propagande. Celle-ci sert à cacher leurs intérêts économiques et ne révèle pas les raisons historiques des conflits interafricains.

16.08.2024, Sputnik Afrique

"La stratégie du chaos et du mensonge": les ressources africaines dans le viseur des multinationales

"Ces sociétés transnationales sont en train de déstabiliser les pays africains, plus particulièrement la RDC, pour avoir le contrôle sur le coltan congolais, sur l'uranium congolais, sur le cobalt congolais et sur l'or et les diamants congolais", explique à Sputnik Afrique le coordinateur national en RDC du mouvement Urgence panafricaniste.