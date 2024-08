https://fr.sputniknews.africa/20240816/kiev-preparerait-une-frappe-a-la-bombe-sale-sur-les-stocks-de-combustible-dune-centrale-nucleaire-1067896047.html

Kiev préparerait une frappe à la bombe sale sur les stocks de combustible d’une centrale nucléaire

Kiev préparerait une frappe à la bombe sale sur les stocks de combustible d’une centrale nucléaire

L’attaque de nature provocatrice touchera les stocks de combustible usé de la centrale de Zaporojié ou celle de Koursk, prédisent des correspondants de guerre... 16.08.2024, Sputnik Afrique

"Kiev a déjà fait toutes les provocations possibles d’une manière ou d'une autre. Il lui reste seulement l’escalade nucléaire."Kiev a l’intention de frapper les centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié, a annoncé la police de la région de Kharkov. L’objectif de cette attaque est d’accuser la Russie de provocation et de se tirer elle-même dessus volontairement, a expliqué l’instance.L’attaque planifiée de l’armée ukrainienne contre les centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié est supervisée par des services spéciaux occidentaux, principalement britanniques, a annoncé à Sputnik le coordinateur de la clandestinité de la ville de Nikolaïev. Un grand nombre de journalistes occidentaux sont arrivés dans les régions russes de Soumy et de Zaporojié sur fond de ces informations, précise Sergueï Lebedev.

