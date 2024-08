https://fr.sputniknews.africa/20240816/fortifi-lushima-il-faut-rompre-avec-les-etats-qui-soutiennent-ces-multinationales-1067890172.html

Fortifi Lushima: "Il faut rompre avec les États qui soutiennent ces multinationales"

Fortifi Lushima: "Il faut rompre avec les États qui soutiennent ces multinationales"

Les ressources du sous-sol de la République démocratique du Congo attisent la convoitise des multinationales. Fortifi Lushima, panafricaniste congolais, est... 16.08.2024, Sputnik Afrique

Les ressources du sous-sol de la République démocratique du Congo attisent la convoitise des multinationales. Fortifi Lushima, panafricaniste congolais, est revenu au micro de Sputnik sur sa lutte contre ce fléau.

"Aujourd'hui, ces sociétés transnationales, les sociétés multinationales sont en train de déstabiliser les pays africains, beaucoup plus particulièrement aujourd'hui la RDC, pour avoir le contrôle sur les cantons congolais, sur l'uranium congolais, sur le cobalt congolais et sur l'or et les diamants congolais", a dénoncé dans la nouvelle édition de l'émission Zone de Contact Fortifi Lushima, coordinateur national en RDC du mouvement Urgence panafricaniste.Retrouvez également dans cette émission:- Kassoum Coulibaly, ministre burkinabè de la Défense, sur le forum international Armée 2024;- Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes, sur l’attaque ukrainienne dans la région de Koursk:- Alexandre Evstigniev, responsable de la représentation de l'agence de coopération Rossotrudnitchestvo en Éthiopie, sur le programme de préparation dispensé aux futurs étudiants africains en Russie;- Gabriel Ngouba, député suppléant congolais, et Jean Bosco Kiang, premier conseiller politique et diplomatique à l'ambassade du Congo en Russie, sur l’anniversaire de l’indépendance de la République du Congo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

