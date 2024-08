https://fr.sputniknews.africa/20240815/un-premier-cas-du-variant-letal-de-variole-du-singe-enregistre-hors-dafrique-en-suede-1067884052.html

Un premier cas du variant létal de variole du singe enregistré hors d'Afrique, en Suède

Il s’agit du sous-type clade 1 du virus du mpox, plus contagieux et dangereux, a annoncé l'Agence suédoise de santé publique. 15.08.2024, Sputnik Afrique

"La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie", a précisé la cheffe par intérim de l’instance, Olivia Wigzell. Mercredi, l’OMS a déclenché le niveau d'alerte le plus élevé au plan international face à la résurgence de la maladie. La variole du singe, causée par le virus, peut entraîner de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et une douloureuse éruption cutanée. Elle est transmise par contact direct avec des personnes infectées (par le toucher, les baisers ou les relations sexuelles), ainsi que par contact avec des animaux et des matériaux infectés.

