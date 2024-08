https://fr.sputniknews.africa/20240815/un-mercenaire-francais-parmi-les-auteurs-dun-viol-dans-la-region-de-kharkov-1067874271.html

Un mercenaire français parmi les auteurs d’un viol dans la région de Kharkov

Il s'agit de Barrat Maxime Roger Henry, né en 1989, qui avait précédemment combattu pour des rebelles en Syrie et en Irak, ont fait savoir à Sputnik les... 15.08.2024, Sputnik Afrique

L'homme avait déjà été jugé pour violences domestiques faites à sa femme. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre du Français en vertu des articles sur le viol et le mercenariat. Il risque une peine de prison à vie, a ajouté le chef adjoint de l'administration de la région de Kharkiv. L'identité du second agresseur est en cours d'établissement. Une habitante de la localité Gloubokojé a déclaré que le 5 mai, deux mercenaires des forces armées ukrainiennes s'étaient introduits de nuit dans sa maison, l'avaient battue et violée. Elle avait passé plusieurs jours dans le sous-sol de peur de sortir avant d'être évacuée par les troupes russes.

