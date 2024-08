https://fr.sputniknews.africa/20240815/un-civil-de-la-region-de-koursk-aurait-pu-mourir-des-mains-de-soldats-ukrainiens-sans-sa-grand-mere-1067884300.html

Un civil de la région de Koursk aurait pu mourir des mains de soldats ukrainiens, sans sa grand-mère

Un civil de la région de Koursk aurait pu mourir des mains de soldats ukrainiens, sans sa grand-mère

Lorsque les soldats ennemis ont fait incursion dans la localité de Martynovka, Vitali est allé chez sa mamie pour voir si elle allait bien. Il ne savait pas... 15.08.2024, Sputnik Afrique

Ces derniers l'ont laissé ligoté et sont partis piller les habitations à côté. Heureusement, la vieille femme est revenue et a libéré son petit-fils. Elle a insisté pour qu'il coure vers les positions russes, mais n'a pas pu le suivre, la distance étant trop grande pour elle. Vitali a passé 24 heures à se cacher dans un fossé, mais a fini par se joindre à un groupe de voisins décidés eux aussi à partir pour un endroit sûr. Ensemble, ils ont marché quatre heures, sous des tirs de drones et de chars, avant de rencontrer les troupes russes. Le jeune homme ignore toujours ce qui est arrivé à sa grand-mère.

