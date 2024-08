https://fr.sputniknews.africa/20240815/revelant-les-secrets-dune-civilisation-ancienne-63-tombes-decouvertes-en-egypte-1067875373.html

Révélant les "secrets d'une civilisation ancienne", 63 tombes découvertes en Égypte

Datant de plus de 2.500 ans, ces tombes ont été découvertes lors de fouilles à Damiette, de même que des objets en or, des pièces de monnaie et des poteries.

Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ces découvertes faites par le groupe archéologique Kotb Fawzy contribuent à percer les "secrets de la civilisation égyptienne antique", y compris les pratiques funéraires de l'époque.Le site lui-même, connu sous le nom de Tal al-Deir, est une nécropole. Le cimetière était particulièrement important sous la 26e dynastie, mais fut utilisé tout au long des époques romaine et byzantine. À Tal el-Deir, les archéologues ont aussi découvert un grand tombeau dans lequel étaient enterrées des personnes de haut statut social. À côté des corps se trouvaient des figures en feuille d'or ressemblant à des symboles religieux et à des idoles égyptiennes antiques.

