https://fr.sputniknews.africa/20240815/quest-ce-que-le-mpox-declare-urgence-de-sante-publique-de-portee-internationale-par-loms--1067884426.html

Qu'est-ce que le mpox, déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS?

Qu'est-ce que le mpox, déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS?

Sputnik Afrique

En juillet 2022, l'épidémie s'étendant à plusieurs pays a été désignée comme une urgence de santé publique de portée internationale en raison de sa... 15.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-15T21:13+0200

2024-08-15T21:13+0200

2024-08-15T21:13+0200

sputnik explique

monkeypox (variole de singe)

république démocratique du congo (rdc)

union africaine (ua)

oms

urgence

vaccin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/10/1065584365_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_8f9f569730fcd6220bb20312823d2be6.jpg

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont déclaré le 13 août une urgence de santé publique en raison de l'épidémie de variole du singe sur le continent. Le lendemain, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également qualifié l'épidémie en Afrique d'"urgence de santé publique de portée internationale", une expression qui a été utilisée pour le COVID-19 et Ebola. Des pays africains comme la République démocratique du Congo (RDC), l'Afrique du Sud et la République du Congo ont signalé une augmentation des cas de variole. Aujourd'hui, la variole pourrait "se propager dans d'autres pays d'Afrique, voire en dehors du continent", selon l'OMS.Sputnik Afrique explique ce qu'est la variole, pourquoi elle est dangereuse, comment elle se transmet et ce que signifie l'annonce de l'OMS. Qu'est-ce que la variole du singe? Mpox (ou variole du singe) a été baptisée ainsi après avoir été détectée dans une colonie de singes de laboratoire en 1958. Les premiers cas d'infection humaine ont été enregistrés en RDC en 1970. Il s'agit d'une maladie infectieuse causée par le virus de la variole du singe. Elle peut se traduire par de la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption cutanée douloureuse. En outre, elle se transmet par contact direct avec des personnes infectées (par le toucher, le baiser ou les rapports sexuels), ainsi que par contact avec des animaux ou du matériel infectés. Les femmes enceintes peuvent également transmettre le virus à leur futur bébé. D'une manière générale, il existe deux types distincts, appelés "clades". Le clade I, anciennement connu sous le nom de clade du bassin du Congo, et le clade II, anciennement appelé clade d'Afrique de l'Ouest. Les deux types peuvent être mortels mais historiquement, le clade I a un taux de mortalité plus élevé. Le virus Mpox est documenté en RDC depuis plus de dix ans, le nombre de cas signalés croissant régulièrement chaque année. L'année dernière a vu une augmentation significative du nombre de cas, et cette année a déjà dépassé le total de l'année précédente, avec plus de 15.600 cas et 537 décès, selon l'OMS. Pourquoi c'est une urgence?L'émergence récente et la propagation rapide d'une nouvelle souche virale en RDC, le clade Ib, qui semble se propager principalement par le biais de relations sexuelles, et sa détection dans les pays voisins, sont particulièrement inquiétantes. De plus, le clade Ib peut se propager par contact physique ou personnel direct, ainsi que par l'intermédiaire de literie ou de serviettes contaminées. C'est la raison pour laquelle l'OMS a fait cette annonce, afin de motiver les organismes donateurs et les pays à prendre des mesures. Les experts médicaux ont souligné que cette déclaration devrait accélérer l'accès aux tests, aux vaccins et aux médicaments thérapeutiques dans les régions touchées, et lancer des campagnes pour réduire la stigmatisation associée au virus.Il est d'autant plus urgent d'accroître l'aide aux pays africains que, par exemple, en RDC en 2024, les enfants de moins de 15 ans représentaient 68% des cas et 85% des décès, selon les CDC Afrique. Les experts suggèrent que cela pourrait être dû à des différences dans leur système immunitaire, les taux élevés de malnutrition rendant les enfants plus vulnérables aux infections.Quelle prévention? Les deux vaccins actuellement utilisés contre la variole sont recommandés par l'OMS, mais des problèmes d'accès se posent. Les CDC Afrique ont déclaré avoir besoin de 10 millions de doses, alors que seulement 200.000 sont disponibles. La réponse est également entravée par le manque de traitements et de diagnostics. Toutefois, la semaine dernière, le directeur général de l'OMS a lancé le processus d'inscription sur la liste des utilisations d'urgence pour les vaccins contre le mpox. Cela permettra d'accélérer l'accès aux vaccins pour les pays à faible revenu qui n'ont pas encore délivré leur propre approbation réglementaire nationale. L'inscription sur la liste des utilisations d'urgence permet également à des partenaires comme Gavi et l'Unicef d'acheter et de distribuer des vaccins.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik explique, monkeypox (variole de singe), république démocratique du congo (rdc), union africaine (ua), oms, urgence, vaccin