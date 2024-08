https://fr.sputniknews.africa/20240815/les-faca-soutenues-par-des-instructeurs-russes-dispersent-les-rebelles-dans-le-nord-est-de-la-rca-1067885037.html

Les FACA, soutenues par des instructeurs russes, dispersent les rebelles dans le nord-est de la RCA

Une centaine de rebelles ont été découverts non loin des localités de Yangorunja et d'Aïgbado. Sept ont été tués et plusieurs autres blessés, relate le portail... 15.08.2024, Sputnik Afrique

Les victoires des FACA s’enchaînent ces derniers jours, poursuit la même source: Un groupe de 20 rebelles a été découvert et dispersé suite à une courte bataille engagée dans le nord de la Centrafrique, près du village de Kouki. Dans la région de Zemio à l’est du pays, les militaires et les gendarmes ont détecté et fait fuir un groupe d'environ 25 rebelles. Le désarmement des rebelles dans les régions de Bouar à l’ouest, Bambari au centre et Bégoua se poursuit.

