Le CS de l'Onu doit soutenir les autorités du Soudan du Sud dans la promotion du processus politique

Le CS de l'Onu doit soutenir les autorités du Soudan du Sud dans la promotion du processus politique

C'est ce qu'a déclaré Anna Evstigneïeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'organisation mondiale. Les Nations unies devraient aussi... 15.08.2024, Sputnik Afrique

"Nous espérons que les Sud-Soudanais parviendront à un consensus sur une question aussi importante pour la construction de l'État de la République du Soudan du Sud. Il est fondamentalement important de soutenir toute solution qui convienne aux Sud-Soudanais. Bien entendu, il doit être inclusif et soutenu par la majorité de la population", a déclaré la responsable lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan du Sud.En septembre 2018, le Président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar avaient signé un accord de paix en Éthiopie, en vertu duquel les rebelles cessaient le feu et Machar était réintégré au poste de vice-Président du pays. Dans le même temps, ils avaient convenu de remanier radicalement les institutions gouvernementales du Soudan du Sud pendant la période de transition.En août 2022, le gouvernement du Soudan du Sud a prolongé de deux ans la période de transition, qui devrait se terminer avec une élection présidentielle, prévue pour décembre 2024. Le Président sortant Kiir a annoncé qu'il briguerait sa réélection.

