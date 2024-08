https://fr.sputniknews.africa/20240815/le-cameroun-veut-devenir-le-premier-producteur-mondial-de-bananes-et-de-bananes-plantains-dici-2030-1067881788.html

Le Cameroun veut devenir le premier producteur mondial de bananes et de bananes plantains d'ici 2030

Il souhaite en produire 10 millions de tonnes par an. C'est grâce à des initiatives et des partenariats ciblés que le pays pourra y arriver, affirme son... 15.08.2024

Actuellement, le Cameroun produit plus de 6 millions de tonnes de bananes et de bananes plantains par an. Le gouvernement vise à porter cette production à 7,5 millions de tonnes d'ici 2025.Dans le cadre de cette démarche, le Cameroun accueillera la troisième édition du Festival international de la banane et de la banane plantain en décembre.

