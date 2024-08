https://fr.sputniknews.africa/20240815/la-russie-livrera-au-gabon-des-complexes-medicaux-mobiles-un-memorandum-dentente-est-signe-1067880512.html

La Russie livrera au Gabon des complexes médicaux mobiles: un mémorandum d'entente est signé

"L'avantage, c'est que ces camions médicalisés peuvent être partout: dans les villages, dans les villes, sans avoir forcément besoin d'hôpital de haute... 15.08.2024, Sputnik Afrique

C'est à l'issue de la présentation du véhicule que la délégation du pays africain a conclu cet accord avec l'Institut de prévention et de thérapeutique du ministère russe de la Santé et le producteur de laboratoires Polymed Prof. Le projet a été chapeauté par le mouvement "Patrie saine" et le président de la Fédération internationale de boxe amateur, Oumar Kremlev. Le véhicule comprend: Les appareils sont faciles à utiliser, même pour une infirmière: les données sont immédiatement envoyées via Internet. Ils représentent un moyen peu coûteux de procéder à un dépistage de masse pour prévenir les maladies. Plusieurs autres pays africains portent un regard intéressé sur le matériel médical fourni par la Russie. Ainsi, un laboratoire mobile ultramoderne a été livré au Burundi pour mieux surveiller les maladies infectieuses. Des laboratoires mobiles ont également été fournis à l'Ouganda. Le Kenya et la Côte d'Ivoire ont signé des protocoles d'accord pour des livraisons d'équipements.

