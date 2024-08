https://fr.sputniknews.africa/20240815/au-moins-52-personnes-sont-mortes-noyees-dans-un-accident-au-niger-touche-par-des-inondations-1067871754.html

Au moins 52 personnes sont mortes noyées dans un accident au Niger touché par des inondations

L'accident est survenu avec deux véhicules de transport de passagers dans la région de Tahoua (ouest), a indiqué l'Agence nigérienne de presse (ANP). 15.08.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs autres personnes ont été portées disparues, et "la recherche d'autres corps continue alors que l'endroit est inaccessible", a précisé le média.D'importantes inondations dues à la saison des pluies ont déjà fait au moins 94 morts, plus de 137.000 sinistrés et 93 blessés à la date du 7 août, avait déclaré la ministre nigérienne de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes.Des pluies torrentielles et de graves inondations ont touché plus de 700.000 personnes en Afrique de l'Ouest et Centrale depuis deux mois, a annoncé mardi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’Onu.

