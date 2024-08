https://fr.sputniknews.africa/20240815/-republique-du-congo-64-ans-dindependance-1067877841.html

République du Congo: 64 ans d’indépendance

République du Congo: 64 ans d’indépendance

Sputnik Afrique

La République du Congo a acquis sa souveraineté en 1960, après 70 ans de colonisation. 15.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-15T16:10+0200

2024-08-15T16:10+0200

2024-08-15T16:10+0200

république du congo

afrique subsaharienne

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0f/1067877660_54:0:1069:571_1920x0_80_0_0_708d14f356052f6aed831ee6553d0b28.png

À l’occasion de la fête, le Président du pays a surtout appelé ses compatriotes à la responsabilité dont ont fait preuve les anciens qui "avaient accompli le devoir patriotique, la mission historique de conduire le pays à l’indépendance". Les jeunes d’aujourd’hui doivent faire preuve de responsabilité aussi, "avoir beaucoup de courage, être entreprenants, saisir toutes les opportunités d’emplois disponibles, éviter les raccourcis de la facilité et de l’impatience et s’élever par l’effort", a déclaré Denis Sassou Nguesso dans son adresse à la Nation. Moscou a souhaité à Brazzaville un joyeux anniversaire. "Les relations russo-congolaises continuent de se développer dans une atmosphère d’amitié, de confiance et de respect mutuel", affirme dans son message le ministère russe des Affaires étrangères.

république du congo

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république du congo, afrique subsaharienne, afrique