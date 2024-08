https://fr.sputniknews.africa/20240814/un-responsable-du-fatah-appelle-la-russie-et-la-chine-a-dire-leur-mot-sur-les-crimes-disrael-1067860314.html

Un responsable du Fatah appelle la Russie et la Chine à "dire leur mot sur les crimes d'Israël"

Un responsable du Fatah appelle la Russie et la Chine à "dire leur mot sur les crimes d'Israël"

La visite de Mahmoud Abbas à Moscou et sa rencontre avec Vladimir Poutine "étaient grandement nécessaires en cette période critique", avance auprès de Sputnik...

"La Russie a joué et continue de jouer un rôle important dans la question palestinienne et déploie également de sérieux efforts pour unifier les rangs palestiniens, même si elle s’oppose elle-même à une agression occidentale à grande échelle", avance Abbas Zaki.Il évoque l’importance "de créer un nouvel ordre mondial, complètement différent du système américain, qui est hypocrite et applique le deux poids, deux mesures, transformant Washington en un axe mondial du mal".Abbas Zaki appelle la Russie et la Chine à "dire leur mot sur les crimes d'Israël". Sinon, "ce monde restera à la merci des fous américains et des extrémistes israéliens".

