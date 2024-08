https://fr.sputniknews.africa/20240814/russie-niger-burkina-entretiens-des-ministeres-de-la-defense-a-moscou-1067864062.html

Russie-Niger-Burkina: entretiens des ministères de la Défense à Moscou - vidéo

Russie-Niger-Burkina: entretiens des ministères de la Défense à Moscou - vidéo

Le partenariat militaire a été au centre d'entretiens entre le ministre russe de la Défense et les délégations du Burkina Faso et le Niger lors du forum... 14.08.2024, Sputnik Afrique

Le ministre russe de la Défense Andreï Belooussov a rencontré ce mercredi 14 août les représentants du Burkina Faso et du Niger lors du forum international Armée 2024, a annoncé ce mercredi 14 août la Défense russe.M.Belooussov s'est notamment entretenu avec le ministre burkinabè de la Défense et des anciens combattants Kassoum Coulibaly et le directeur des relations extérieures du ministère nigérien de la Défense nationale Hamadou Djibo Bartie, précise le ministère.Les discussions ont porté sur les domaines prometteurs du partenariat militaire et les moyens de renforcer la sécurité en Afrique centrale.

