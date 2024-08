https://fr.sputniknews.africa/20240814/recu-par-abdelmadjid-tebboune-le-premier-ministre-nigerien-lui-transmet-un-message-de-tiani--1067853366.html

Reçu par Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre nigérien lui transmet un message de Tiani

Le 13 août, le Président algérien s’est "longuement" entretenu avec Ali Mahmane Lamine Zeine, en visite en Algérie à la tête d’une importante délégation ministérielle, selon la présidence algérienne. Durant son dernier jour de visite à Alger le Premier ministre a transmis à Abdelmadjid Tebboune un message de la part du dirigeant nigérien, le général de brigade Abdourahamane Tiani.Lors de son déplacement, Ali Mahmane Lamine Zeine s’est également entretenu avec son homologue algérien et avec le chef de la chambre haute du parlement algérien. Les discussions ont été suivies par une séance de travail entre les délégations des deux pays.La visite a été marquée par la rencontre entre le ministre de la Défense nigérien, Salifou Modi et le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha. "Notre conviction est que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne, avec les compétences, les capacités et les forces vives des pays de notre continent", a indiqué le premier responsable de l’armée algérienne.

