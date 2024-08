https://fr.sputniknews.africa/20240814/les-premiers-a-repondre-present-pourquoi-la-guinee-equatoriale-est-au-forum-armee-2024-1067867527.html

"Les premiers à répondre présent": pourquoi la Guinée équatoriale est au Forum Armée 2024

La présence de la Guinée équatoriale au forum international Armée 2024, qui se tient dans la région de Moscou, traduit l'amitié qui lie le pays à la Russie, a déclaré Victoriano Bibang Nsue Okomo, ministre équato-guinéen de la Défense.Le Forum militaire et technique Armée 2024 expose plus de 1.000 armements et équipements. Il se tient au parc Patriot, près de Moscou, du 12 au 14 août. Les ministres de la Défense d’autres pays africains y participent également.

