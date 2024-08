Le groupement Ouest occupe désormais des positions plus avantageuses, il a attaqué cinq brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev perdu 475 militaires et trois véhicules blindés de transport de troupes M113 américains. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés: trois canons automoteurs Krab polonais, quatre obusiers -deux M198 américains et deux FH-70 britanniques. Six dépôts de munitions ont été anéantis.