https://fr.sputniknews.africa/20240813/poutine-cree-par-decret-le-college-maritime-de-russie-1067846535.html

Poutine crée par décret le Collège maritime de Russie

Poutine crée par décret le Collège maritime de Russie

Sputnik Afrique

Le Président russe a signé le décret entérinant la création du Collège maritime de Russie qui sera dirigé par Nikolaï Patrouchev, assistant du chef de l'État... 13.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-13T17:51+0200

2024-08-13T17:51+0200

2024-08-13T17:51+0200

russie

vladimir poutine

route maritime du nord

marine russe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/17/1066704998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd1eeded9c5ad2849920f9b3992884e9.jpg

La Russie crée son Collège maritime, destiné à renforcer la défense et la sécurité de la Russie dans l'océan mondial, promouvoir les activités maritimes du pays et lutter contre la pollution de l'environnement marin. Le décret ad hoc a été signé ce mardi 13 août par le Président russe, Vladimir Poutine.Le développement de la Route maritime du Nord en tant que voie de transport nationale et les efforts visant à garantir l'accès de la Russie aux voies de transport maritime internationales figurent aussi parmi les missions du nouveau Collège.Nikolaï Patrouchev, assistant du chef de l'État et ancien secrétaire du Conseil de sécurité russe, a été nommé à la tête de cette nouvelle institution, selon le décret mis en ligne sur le site des informations officielles russes.Le Collège comprendra plusieurs conseils:Le décret présidentiel dissout la commission interdépartementale du Conseil de sécurité russe pour la Protection des intérêts nationaux de la Russie en Arctique, confiant ses fonctions à un conseil spécialement dédié du Collège maritime.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, route maritime du nord, marine russe