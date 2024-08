https://fr.sputniknews.africa/20240813/les-attaques-dans-la-region-de-koursk-sont-du-battage-mediatique-selon-un-politique-egyptien-1067840648.html

Les attaques dans la région de Koursk sont du battage médiatique, selon un politique égyptien

Kiev cherche à attirer l'attention des médias et à conserver le soutien occidental via ses attaques dans la région de Koursk et sur la centrale nucléaire de... 13.08.2024, Sputnik Afrique

russie

ukraine

conflit ukrainien

koursk

centrale nucléaire de zaporojié

Les attaques de Kiev dans la région de Koursk "ne changeront pas la situation militaire actuelle en Ukraine", a déclaré à Sputnik le responsable politique Abdel Halim Qandil. Les actions de Kiev visent à "attirer l'attention de l'Occident afin de galvaniser son soutien", a-t-il ajouté.

