https://fr.sputniknews.africa/20240813/le-senegal-ne-servira-pas-de-plateforme-pour-la-destabilisation-du-mali-dit-ousmane-sonko-1067838202.html

Le Sénégal ne servira pas de plateforme pour la destabilisation du Mali, dit Ousmane Sonko

Le Sénégal ne servira pas de plateforme pour la destabilisation du Mali, dit Ousmane Sonko

Sputnik Afrique

En visite à Bamako, le Premier ministre sénégalais a réaffirmé la solidarité entre le Sénégal et le Mali. 13.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-13T10:17+0200

2024-08-13T10:17+0200

2024-08-13T10:17+0200

afrique subsaharienne

sénégal

mali

alliance des états du sahel (aes)

ousmane sonko

assimi goïta

choguel kokalla maïga

visite

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0d/1067837930_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3449bddd2b8bd9cbe27a8661b8247cee.jpg

"Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou tout autre pays frère", c’est ainsi que le Premier ministre sénégalais a résumé devant la presse sa rencontre avec le dirigeant malien Assimi Goïta, lors d’une visite à Bamako le 12 août. Ousmane Sonko a rappelé qu’il avait été parmi "les premiers à dénoncer l’embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères" suite au coup d’État de 2020. "Je continue à le dénoncer, et comme je l’ai dit, sous notre régime, ces pratiques ne pourront jamais prospérer", a-t-il dit. Le Mali, le Burkina et le Niger, réunis au sein de l’AES, doivent être respectés dans leurs "choix souverains", a-t-il soutenu."Alors qu’est-ce qu’on nous reproche? D’essayer de réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu’on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser?", s’est-il interrogé. ️La sécurité régionale, les opportunités de coopération économique et de développement ont été abordées lors de l’entrevue avec Assimi Goïta, selon un communiqué de la présidence malienne. "Le Sénégal continuera de s’engager pour réunir toute la famille ouest-africaine", selon un communiqué de l’office du Premier ministre sénégalais.Lors de la visite dans la capitale malienne, Ousmane Sonko s’est également entretenu avec son homologue malien Choguel Maïga.

afrique subsaharienne

sénégal

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, mali, alliance des états du sahel (aes), ousmane sonko, assimi goïta, choguel kokalla maïga, visite