https://fr.sputniknews.africa/20240813/le-nigeria-appelle-loccident-a-se-concentrer-sur-ses-propres-problemes-de-securite-1067843464.html

Le Nigeria appelle l'Occident à se concentrer sur ses propres problèmes de sécurité

Le Nigeria appelle l'Occident à se concentrer sur ses propres problèmes de sécurité

Sputnik Afrique

Les Occidentaux devraient régler leurs propres problèmes de sécurité avant d'émettre des avis défavorables aux voyageurs se rendant au Nigéria, a déclaré au... 13.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-13T15:16+0200

2024-08-13T15:16+0200

2024-08-13T15:16+0200

international

nigeria

sécurité

voyageur

insécurité

manifestation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/08/1067776138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d4a28161cbe32f576910d3843e6e86c.jpg

Les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux devraient d'abord balayer devant leur propre porte au lieu de parler des risques de voyages en Afrique, a déclaré le ministre nigérian des Affaires étrangères, commentant les avis défavorables aux voyageurs pour le Nigéria émis par plusieurs pays occidentaux.Les avis émis de manière "impulsive" créent la panique et aggravent encore la situation sur le terrain, a-t-il assuré.Début août, Londres et Washington avaient mis en garde leurs ressortissants contre les voyages au Nigeria à l'approche des manifestations contre le coût de la vie.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, nigeria, sécurité, voyageur, insécurité, manifestation