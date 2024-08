https://fr.sputniknews.africa/20240813/le-conflit-militaire-au-soudan-cause-107-millions-de-deplaces-internes-et-23-millions-de-refugies-1067846775.html

Le conflit militaire au Soudan cause 10,7 millions de déplacés internes et 2,3 millions de réfugiés

Le conflit militaire au Soudan cause 10,7 millions de déplacés internes et 2,3 millions de réfugiés

De telles données ont été communiquées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ce 13 août. 13.08.2024, Sputnik Afrique

La quasi-totalité des personnes déplacées au Soudan (97%) se trouvent dans des zones où l’insécurité alimentaire est aiguë ou pire.Les réfugiés se trouvent principalement au Tchad, au Soudan du Sud, en Égypte."La communauté internationale n’en fait pas assez", a lancé Mohamed Refaat, chef de l’OIM au Soudan.Sur le terrain, les services de base, notamment la santé, l’eau, l’assainissement et les services de protection spécialisés, sont en train de s’effondrer, selon lui. De plus, la famine et les inondations s’ajoutent à la liste des défis. La guerre oppose depuis avril 2023 l’armée du général Abdel Fattah al-Bourhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure.

