https://fr.sputniknews.africa/20240813/le-chef-de-la-diplomatie-sud-africaine-promet-une-continuite-dans-la-politique-etrangere-du-pays-1067835853.html

Le chef de la diplomatie sud-africaine promet une continuité dans la politique étrangère du pays

Le chef de la diplomatie sud-africaine promet une continuité dans la politique étrangère du pays

Sputnik Afrique

Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, a promis lundi que la politique étrangère du pays resterait... 13.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-13T08:45+0200

2024-08-13T08:45+0200

2024-08-13T08:45+0200

afrique du sud

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062531953_0:0:3235:1819_1920x0_80_0_0_bf46dcb6ff4e35ac289f1219a6c2ccdb.jpg

"Nous avons tenu à rassurer tout le monde sur le fait que la continuité de la politique étrangère (sud-africaine) sera préservée", a-t-il déclaré. Le GNU, composé de onze partis politiques différents, a convenu à l'unanimité de maintenir une politique étrangère unique axée sur la promotion de la paix, de la solidarité et de la justice, a-t-il affirmé. "Ils travailleront également à promouvoir le multilatéralisme pour garantir un monde plus équitable, plus égalitaire, plus juste et plus compatissant", a déclaré M. Lamola.

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique du sud, afrique subsaharienne