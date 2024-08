https://fr.sputniknews.africa/20240813/lattaque-de-kiev-contre-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-est-une-folie-absolue-1067842049.html

L'attaque de Kiev contre la centrale nucléaire de Zaporojié est une "folie absolue"

L'attaque de Kiev contre la centrale nucléaire de Zaporojié est une "folie absolue"

L'attaque ukrainienne contre la centrale nucléaire de Zaporojié prouve que Kiev "n'a jamais eu l'intention d'aller vers la paix sérieusement", avance auprès de... 13.08.2024, Sputnik Afrique

La frappe récente de drones qui a incendié une tour de refroidissement de la centrale est "une folie absolue, très dangereuse. Dieu merci, il n'y a pas eu de drame cette fois-ci, mais ça montre que le régime de Zelensky est capable d'aller plus loin et de provoquer un accident nucléaire", considère Florian Philippot. Kiev "n'a jamais eu l'intention d'aller vers la paix sérieusement" et la Russie "avait eu raison de se méfier à ce moment-là", poursuit-il."Les attaques ukrainiennes dans le territoire russe montrent que les déclarations qui ont été faites ces dernières semaines de la part de Zelensky sur soi-disant la recherche d'une négociation, sur soi-disant la main tendue à la Russie pour participer à un sommet de la paix, étaient hypocrites", avance-t-il en appelant l’Otan et la France à condamner l’attaque.

