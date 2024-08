https://fr.sputniknews.africa/20240813/lafrique-sous-representee-au-conseil-de-securite-alger-plaide-pour-redresser-le-tort-historique-1067840020.html

L'Afrique sous-représentée au Conseil de sécurité: Alger plaide pour redresser le tort historique

L'Afrique sous-représentée au Conseil de sécurité: Alger plaide pour redresser le tort historique

L’organe principal de l’Onu a besoin de voix africaines, a fait savoir le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magramane... 13.08.2024, Sputnik Afrique

Durant son intervention le 12 août, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magramane a fait état d’"une paralysie quasi totale du Conseil de sécurité de l'Onu incapable de mettre un terme ou de freiner, au moins, les politiques du fait accompli et les mesures unilatérales".Le Conseil de sécurité a besoin "de la voix africaine, la voix de la sagesse, de l'engagement et de la responsabilité", a-t-il affirmé.Lounès Magramane a appelé à une réforme qui lui permette de s’en tenir davantage à son rôle. Cette réforme doit également englober les méthodes de travail et l’usage du droit de veto.

