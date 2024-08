https://fr.sputniknews.africa/20240813/la-rdc-et-la-zambie-conviennent-de-rouvrir-leurs-postes-frontaliers-fermes-samedi-dernier-1067835691.html

La RDC et la Zambie conviennent de rouvrir leurs postes frontaliers fermés samedi dernier

La RDC et la Zambie conviennent de rouvrir leurs postes frontaliers fermés samedi dernier

13.08.2024

Cette décision a été prise lors d'une réunion bilatérale au niveau ministériel tenue à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, avec la participation du ministre du Commerce extérieur de la RDC Julien Paluku et du ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga.Les deux parties sont convenues de rouvrir les postes frontaliers terrestres, qui avaient été fermés samedi par la Zambie.Les deux parties sont également convenues lundi d'accorder une dérogation spéciale de 30 jours afin de faciliter la transition et permettre aux acteurs concernés de s'ajuster aux nouvelles régulations.La Zambie et la RDC dépendent jusque-là fortement du transport routier pour l'exportation des métaux dont le cuivre et le cobalt.La Zambie est une voie d'exportation clé pour la RDC, qui est le deuxième producteur mondial de cuivre en 2023.La région du Katanga dépend en grande partie des produits en provenance de la Zambie, rappellent des observateurs.

