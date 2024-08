Le chômage qui fait les jeunes Africains quitter leur continent en quête d'une vie meilleure freine le développement socio-politique et économique de l'Afrique. "Les jeunes Africains constituent une ressource humaine importante pour le monde", a déclaré à Sputnik Afrique Muneinazvo Kujeke, doctorante en politique à l'université de Johannesburg, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août.La militante plaide pour des solutions africaines aux problèmes africains, mettant en garde contre l’aide étrangère. Elle souligne l’importance de la collaboration intracontinentale entre les jeunes militants pour faire avancer leurs causes.

13.08.2024

La jeunesse africaine est une ressource mondiale vitale, selon un panafricaniste

L'Afrique doit miser sur l'innovation et donner toute sa place à la jeunesse, pour éviter que celle-ci n'émigre vers l'Occident, a déclaré à Sputnik Afrique Muneinazvo Kujeke, experte en paix et sécurité et doctorante en politique à l'université de Johannesburg.