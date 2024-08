https://fr.sputniknews.africa/20240813/entretiens-des-ministres-de-la-defense-russe-malien-et-centrafricain-a-moscou-1067849357.html

Entretiens des ministres de la Défense russe, malien et centrafricain à Moscou

Entretiens des ministres de la Défense russe, malien et centrafricain à Moscou

Sputnik Afrique

Les ministres de cinq pays, y compris du Mali et de la République centrafricaine, ont rencontré leur homologue russe au forum international Armée 2024, qui se... 13.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-13T21:48+0200

2024-08-13T21:48+0200

2024-08-13T21:59+0200

international

russie

mali

république centrafricaine

vietnam

myanmar

laos

andreï belooussov

sadio camara

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0d/1067849184_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_675e19c71e6c02e9aaf52a2fda33b3e6.jpg

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, s’est entretenu ce mardi 13 août avec ses homologues de cinq pays -dont ceux du Mali et de la République centrafricaine- au forum international Armée 2024 organisé en Russie, a annoncé le ministère russe de la Défense.Les entretiens ont porté sur l'état actuel et les perspectives du partenariat bilatéral dans le domaine de la Défense. Les ministres ont en outre échangé leurs points de vue sur les questions les plus urgentes concernant la situation internationale et la sécurité régionale. Les ministres russe et laotien ont signé un nouvel accord bilatéral de coopération militaire.Le forum international Armée 2024 se déroule à Koubinka, dans la région de Moscou, du 12 au 14 août.

russie

mali

république centrafricaine

vietnam

myanmar

laos

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, mali, république centrafricaine, vietnam, myanmar, laos, andreï belooussov, sadio camara, afrique subsaharienne, défense, forum armée 2024