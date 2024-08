https://fr.sputniknews.africa/20240812/un-expert-egyptien-avertit-sur-les-impacts-dattaques-contre-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1067829581.html

Un expert égyptien avertit sur "les impacts d’attaques" contre la centrale nucléaire de Zaporojié

Un expert égyptien avertit sur "les impacts d’attaques" contre la centrale nucléaire de Zaporojié

L'AIEA doit "comprendre quels seront à terme les impacts d'attaques contre le système de refroidissement d'un réacteur" de la centrale nucléaire de Zaporojié...

Interrogé par Sputnik, Yousri Abu Shady réagit aux frappes récentes des drones ukrainiens d’une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporojié.La tour "n'affecte pas le degré d'émission de radiation, mais elle est très importante pour le refroidissement du réacteur. Si elle tombe complètement en panne et que le réacteur continue de fonctionner, les conséquences pourraient être extrêmement négatives. Autant que je sache, tous les réacteurs sont dans un état d'arrêt à froid, à l'exception d'un seul, qui répond aux besoins de la centrale elle-même", dit l’expert. Compte tenu des risques, l'AIEA est "obligée de publier immédiatement un rapport sur ce qui s'est passé et d'évaluer toute l'étendue du danger et les conséquences possibles des provocations continues de la part du régime de Kiev", exhorte-t-il. ️Le 11 août, l'une des tours de refroidissement de la centrale nucléaire a été attaquée par les drones. L’édifice a été gravement endommagé. L’incendie qui s’était déclaré, a été éteint. L’entreprise publique russe Rosatom qui gère la centrale a qualifié ces attaques d'acte de terrorisme nucléaire.Les six réacteurs de la centrale restent éteints et sont actuellement dans un état d’arrêt à froid.

